Підозрюваний попросив покласти гроші у коробку та залишити її на вході до коледжу

Правоохоронці затримали завідувача відділення Виноградівського фахового коледжу Андрія Товта, який взяв 500 доларів за допомогу студенту-прогульнику. Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в середу, 16 вересня, посадовець обіцяв студенту позитивний результат екзаменаційної сесії. Як видно на відео, за послугу погодився взяти «4–5 франклінів».

«Студент міг фактично не відвідувати заняття протягом семестру, але при цьому залишатися студентом і, відповідно, мати офіційну відстрочку від мобілізації», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваний попросив покласти гроші в картонну коробку та залишити її на вхідному посту коледжу. Після передачі коробки завідувача затримали.

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У прокуратурі не називають прізвища посадовця. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про завідувача відділення Виноградівського фахового коледжу, викладача першої категорії Андрія Товта.

Андрій Товт викладає у Виноградівському фаховому коледжі

Підозрюваному інкримінують вимагання хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Суд обрав посадовцеві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення близько 200 тис. грн застави.