Директор отримав хабар у приміщенні коледжу

У Чернівцях поліцейські затримали на хабарництві директора одного з місцевих фахових коледжів. Він вимагав від чоловіка мобілізаційного віку 2 тис. доларів за успішний вступ до навчального закладу. Про це йдеться у повідомленні головного управління нацполіції в Чернівецької області у вівторок, 6 жовтня.

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Слідство встановило, що 65-річний директор фахового коледжу очолював приймальну комісію. Посадовець зустрівся зі знайомою майбутнього вступника у приміщенні закладу. Жінка розповіла, що її друг хоче піти вчитися, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Директор надав їй детальний перелік документів, необхідних для зарахування, а також проінструктував щодо поведінки чоловіка під час іспиту. Також він пояснив, як саме вона має передати обумовлену суму – 2 тис. доларів.

Директора затримали під час отримання хабаря та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 200 тис. грн застави. Директору загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.