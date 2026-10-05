Олег Погрібний очолює комісію лісогосподарських дисциплін

Викладач Сторожинецького лісового коледжу Олег Погрібний систематично вимагав хабарі від студентів. Гроші надсилали на його особисту банківську картку. Суд визнав викладача винним та оштрафував його.

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Як йдеться у вироку суду від 23 вересня, перший випадок поборів правоохоронці зафіксували у листопаді 2024 року. Тоді один зі студентів Сторожинецького лісового коледжу звернувся до керівника своєї навчальної групи, щоб успішно здати сесію. Викладач запропонував свою допомогу, однак за таку послугу попросив переказати на картку «ПриватБанку» 6,5 тис. грн. Студент перевів гроші 21 листопада 2024 року. Навесні Олег Погрібний сам написав цьому студенту у вайбері та повідомив, що може допомогти здати й весняну сесію. 16 квітня потерпілий юнак знову переказав на картку викладачеві 8 тис. грн хабаря.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2024 року Олегу Погрібному 6 тис. грн за успішне складання сесії надіслав ще один студент. Згодом хабарі дали ще троє студентів. Викладач спілкувався з ними особисто та через вайбер. Загалом, упродовж 2024–2025 років він отримав на власну картку 40 тис. грн від п’ятьох студентів коледжу.

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У суді обвинувачений пішов на угоду з прокурором. Він визнав свою вину та отримав штраф у розмірі 44 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що Олег Погрібний працює викладачем лісівництва та дендрології Сторожинецького лісового фахового коледжу на Буковині. Він є головою циклової комісії лісогосподарських дисциплін, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом. Закінчив Сторожинецький лісовий технікум у 1984 році та Воронезький лісотехнічний інститут РФ у 1992 році. У коледжі працює викладачем з 2003 року.