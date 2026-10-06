Буковинці загрожує 6 років позбавлення волі

На Буковині посадовиця селищної громади переплатила за обладнання для «Нової української школи» та предмету «Захист України» майже 500 тис. грн. Прокурори завершили розслідування і передали справу до суду. Чиновниці загрожує до 6 років позбавлення волі.

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За даними слідства, посадовиця двічі погодила державні закупівлі за завищеними цінами для навчальних закладів. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура. Вперше, у 2024 році відділ освіти селищної ради закупив мультимедійне обладнання для потреб «Нової української школи». Його вартість виявилася завищеною – переплата склала понад 120 тис. грн.

Того ж року посадовиця погодила другу закупівлю – вже для навчальних кабінетів предмету «Захист України». Відділ освіти придбав симулятори польоту для мультикоптерів типу FPV та апаратне забезпечення. Різниця між фактично сплаченою сумою та ринковою вартістю цього обладнання перевищила 365 тис. грн.

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Загальний розмір завданих місцевому бюджету збитків становить майже 500 тис. грн. Жінці інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Їй загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.