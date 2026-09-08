Підозрюваній загрожує до 8 років ув'язнення

Служба безпеки затримала на хабарі викладачку Свалявського технічного фахового коледжу. Про це у вівторок, 8 вересня, повідомила ZAXID.NET речниця Управління СБУ в Закарпатській області Марія Ковальчук.

Підозрювана організувала схему, за якою військовозобов’язаних чоловіків фіктивно оформлювали на денну форму навчання, щоб ті могли отримати відстрочку від мобілізації. Вартість послуги становила 700 доларів з людини.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про викладачку Ольгу Цанько.

«До схеми, за версією правоохоронців, Цанько залучила викладачку-методистку Київського енергетичного фахового коледжу Тетяну Коваленко. Через цей заклад могли фіктивно зарахувати близько 10 військовозобов’язаних», – написав депутат у телеграмі.

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СБУ провела обшуки у помешканнях та на роботі у підозрюваних, зокрема у Свалявському технічному фаховому коледжі та Київському енергетичному фаховому коледжі.

Посадовицю Свалявського технічного коледжу затримали під час отримання хабаря. Їй оголосили підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.