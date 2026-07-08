Підозри отримали керівник та юрист медичного коледжу «Монада»

На Закарпатті оголосили підозри у хабарництві керівнику юридичного відділу Вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний університет» та директору ужгородської філії вишу – медичного фахового коледжу «Монада». За фіктивне працевлаштування ухилянтів їм загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у середу, 8 липня, підозрювані фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних чоловіків на адміністратвні посади у приватний медичний коледж. Це давало їм підстави для отримання відстрочки від мобілізації як працівникам закладу освіти. Вартість послуги становила 25 тис. доларів з одного клієнта.

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«Щоб створити видимість офіційного працевлаштування, “працівники” мали раз на тиждень з'являтися у навчальному закладі та імітувати виконання службових обов'язків. Банківську картку, на яку нараховувалася заробітна плата, вони передавали організаторам схеми», – зазначили в СБУ.

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Крім того, підозрювані щомісяця вимагали від своїх клієнтів ще по 4,5 тис. грн нібито для компенсації податкових витрат, пов'язаних із фіктивним працевлаштуванням. У разі відмови погрожували звільненням, що автоматично позбавляло відстрочки.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, начальника юрвідділу «Львівського медичного університету» і за сумісництвом юриста Львівського медичного фахового коледжу «Монада» Андрія Романця затримали під час одержання 25 тис. доларів. На підставі зібраних доказів правоохоронці також викрили його спільника – директора медичного фахового коледжу «Монада». За інформацією сайту закладу, його очолює Микола Грибовський.

Посадовцям інкримінують ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (одержання хабаря для себе чи третьої особи з використанням наданих їй повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.