Вулицю Миру хочуть назвати на честь Святого Мартина

У Мукачеві проведуть громадські слухання щодо перейменування вулиць, провулків і проїздів. Зміни стосуватимуться п’ятьох локацій, повідомили у пресслужбі міської ради у вівторок, 15 вересня.

Серед пропозицій – перейменування вулиці, названої на честь радянського художника Ігоря Грабаря. Їй хочуть присвоїти ім’я Василя Ільтя, який був міським головою Мукачева у 1994–1998 роках.

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Також планують перейменувати провулок Ігоря Грабаря на вулицю Михайла Покидченка. Останній був активним учасником Революції Гідності. У травні 2014 року пішов на фронт добровольцем – у складі Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Загинув у 2016 році на Донеччині під час кулеметного обстрілу.

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Проїзд від вулиці Олександра Духновича, 14 до виїзду на вулицю Миру, 55 пропонують назвати Кондитерською вулицею. А вулиці, обмеженій Монастирською та Василя Дуфинця, присвоїти назву Василіянська.

Також в Мукачеві хочуть перейменувати вулицю Миру, яка веде до центральної площі Кирила і Мефодія. Вулицю хочуть назвати на честь покровителя міста – Святого Мартина.

Зазначимо, вул. Миру в Мукачеві раніше називалася Головною, адже була однією з перших повноцінних вулиць міста. До 1991 року мала назву на честь Йосипа Сталіна.

Громадські слухання відбудуться 16 листопада о 17:00 у приміщенні Центру громадськості та національних культур на площі Кирила і Мефодія, 30.