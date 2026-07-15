Після демонтажу пам'ятника російському поету площу назвали сквером князя Лаборця

У середу, 15 липня, в Ужгороді розпочалося громадське обговорення щодо перейменування вулиць Іллі Рєпіна та скверу Лаборця.

Як повідомили в міській раді, вул.Іллі Рєпіна планують назвати на честь відомого лікаря-хірурга, почесного громадянина Ужгорода Василя Русина, який помер 14 квітня 2026 року. Водночас сквер Лаборця планують назвати площею народного художника України, почесного громадянина міста Володимира Микити, якого не стало у липні 2025 року.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Раніше сквер Лаборця, розташований поблизу набережної Незалежності, називався площею Пушкіна. Погруддя російського поета демонтували звідти у квітні 2022 року, а площу назвали сквером на честь легендарного князя, який керував фортецею над Ужем у XIX столітті.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пропозиції щодо перейменувань вулиці та скверу можна подавати до 15 серпня 2026 року до управління містобудування та архітектури по вул. Небесної Сотні, 4.