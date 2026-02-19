Роман Гапак попри хворобу підписав контракт із 128 гірсько-штурмовою бригадою

Депутати Ужгородської міської ради перейменували частину вулиці астрономки Мотрі Братійчук на вулицю Романа Гапака – місцевого мешканця, який загинув на війні з Росією. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 19 лютого.

Йдеться про частину вулиці Мотрі Братійчук – від перехрестя з вулицею Михайла Грушевського до перехрестя з вулицею Академіка Корольова, поблизу Академії культури і мистецтв.

Що відомо про Романа Гапака

Роман Гапак народився в Ужгороді 4 квітня 2002 року, навчався в місцевій ЗОШ №6 ім. Василя-Степана Ґренджі-Донського. Після закінчення школи, незважаючи на інвалідність внаслідок вродженого генетичного захворювання, підписав 3-річний контракт із 128 гірсько-штурмовою бригадою.

У квітні 2021 року Роман Гапак поїхав у першу ротацію в АТО на Луганщину, а згодом – у Маріуполь. Тоді ж здобув омріяний сірий берет з едельвейсом, який видається бійцям, що проходять спеціальне випробування та заочно вступив на історичний факультет Ужгородського національного університету.

Роман Гапак загинув внаслідок удару FPV-дрона у травні 2024 року

Став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, був штурмовиком і навідником гармати БМП 15-й окремого гірсько-штурмового батальйону. Загинув внаслідок удару FPV-дрона в селі Малі Щербаки Запорізької області 27 травня 2024 року. Повний кавалер ордена «За мужність» похований на Пагорбі Слави в Ужгороді.

Також під час сесії 19 лютого депутати Ужгородської міської ради дали назву новій вулиці, розміщеній між вулицями Університетською та Теодора Ромжі, біля УжНУ. Її назвали Академічною. Водночас відмовилися перейменовувати частину Ротарі парку на сквер Героїв Чорнобиля.