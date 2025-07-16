Володимир Микита відтворював повсякденне життя закарпатських селян, написавши понад 1000 картин

У середу, 16 липня, на 95 році життя помер один з найвідоміших живописців Закарпаття, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка Володимир Микита. Про це у фейсбуці повідомив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Це – людина-епоха, патріарх закарпатської школи живопису, академік Національної академії мистецтв України, народний художник України. Його полотна стали впізнаваним символом Закарпаття. Він зумів передати самобутність нашого краю, красу його людей, глибину традицій та непереможний дух української ідентичності», – зазначив Мирослав Білецький.

Володимир Микита є уродженцем села Ракошино Мукачівського району. Навчався в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, а його наставниками були засновники Закарпатської школи живопису Йосип Бокшай та Адальберт Ерделі. У 1950 році склав іспити до Львівського інституту прикладного мистецтва, але не був зарахований через політичні мотиви. Після цього проходив військову службу на острові Сахалін.

Упродовж XX століття роботи Володимира Микити експонувалися на виставках в Угорщині, Словаччині, Франції, Румунії, Італії, Болгарії та інших країн. У 1991 році митцю присвоєно звання «Народний художник України», також він був членом Національної академії мистецтв. У своїх роботах Володимир Микита поетизував повсякденне життя закарпатських селян, написавши понад 1000 картин, які презентують закарпатську традиційну культуру.