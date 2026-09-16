Верховна Рада зробила перший крок до скасування податкової пільги для закордонних онлайн-покупок вартістю до 150 євро. У середу, 16 вересня, депутати підтримали у першому читанні два законопроєкти, які змінюють правила оформлення міжнародних посилок.

Йдеться про взаємопов’язані законопроєкти №16051-1 та №15460. Перший передбачає запровадження 20% ПДВ на комерційні товари, замовлені за кордоном, незалежно від їхньої вартості. Другий визначає порядок митного оформлення таких посилок.

Наразі документи пройшли лише перше читання. Депутати ще можуть подати до них правки, після чого законопроєкти мають розглянути у другому читанні та ухвалити в цілому. Потім їх повинен підписати президент. ZAXID.NET пояснює, скільки будуть коштувати посилки, хто сплачуватиме податок і які відправлення залишаться без ПДВ, у випадку остаточного ухвалення законопроєкту.

Що передбачають законопроєкти і чому їх, найімовірніше, ухвалять?

Законопроєкти передбачають запровадження 20% ПДВ на комерційні товари, замовлені в закордонних онлайн-магазинах, незалежно від їхньої вартості. Тобто податок нараховуватимуть на повну ціну покупки, починаючи з першого євро.

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Без ПДВ залишаться некомерційні посилки вартістю до 45 євро, які одна фізична особа безкоштовно надсилає іншій. Наприклад, це може бути подарунок від родича з-за кордону.

До слова, наразі товари в міжнародних посилках вартістю до 150 євро не оподатковуються. Якщо вартість відправлення перевищує цей поріг, 10% мита та 20% ПДВ нараховують лише на суму перевищення.

Зміна правил оподаткування міжнародних посилок є частиною ширшого пакета податкових реформ, погоджених Україною з МВФ. Це не один комплексний законопроєкт, а кілька окремих змін, які парламент має ухвалювати окремо. Одна з них стосується доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема OLX, Prom, Uklon та сервіси оренди житла. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 9 червня 2026 року.

Друга реформа передбачає скасування пільги на ПДВ для закордонних покупок вартістю до 150 євро. Саме її регулюють законопроєкти №16051-1 та №15460, які наразі нардепи підтримали в першому читанні. Раніше парламент уже розглядав подібні зміни, однак для їх ухвалення не вистачило голосів.

Третя реформа стосується скасування звільнення від ПДВ для частини платників спрощеної системи оподаткування. Її відклали ще на рік: закон планують ухвалити до кінця квітня 2027 року, а нові правила мають запрацювати з 1 січня 2028 року.

Остаточне ухвалення законопроєктів про міжнародні посилки є однією з умов подальшого фінансування України. Йдеться про близько 700 млн доларів від МВФ та 3,7 млрд євро від Євросоюзу. Водночас голосування в першому читанні ще не означає, що ці кошти вже розблоковані.

Перед голусуванням за податкові законопроєкти у Раді 16 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив: «Далі зволікати нема куди. Ціна питання – неотримання вже у вересні 4 млрд євро міжнародної фінансової допомоги. Ми мали їх отримати, але у вересні вже не отримаємо».

Важливо! Загальний обсяг чотирирічної програми МВФ для України становить 8,1 млрд доларів. У березні 2026 року держава отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів, а в липні — ще близько 690 млн доларів. Однак 700 млн доларів — це окрема наступна виплата, для отримання якої Україна має виконати погоджені з МВФ умови.Ще 3,7 млрд євро Україна очікує від ЄС у межах кредитної програми загальним обсягом 90 млрд євро. Запровадження нових правил оподаткування міжнародних посилок також є умовою цієї виплати.

Скільки доведеться платити за міжнародні посилки?

Досі покупки вартістю до 150 євро не оподатковувалися під час ввезення в Україну. Якщо нові правила ухвалять, до вартості таких товарів додаватимуть 20% ПДВ. Законопроєкти розмежовують ПДВ і мито. ПДВ пропонують стягувати з усіх комерційних покупок. Натомість митний поріг у 150 євро планують зберегти.

Отже, товар за 100 євро оподатковуватиметься 20% ПДВ, але мито на нього не нараховуватимуть. Для дорожчих відправлень, вартість яких більше 150 євро, діятиме загальна митна процедура.

Нововедення стосуватиметься, зокрема, великих міжнародних онлайн-платформ як от Temu та AliExpress. Саме оператори таких майданчиків мають відповідати за нарахування та сплату податку.

Як зміняться підходи до сплати ПДВ з посилок Параметр Чинні норми Що передбачає законопроєкт №16051-1? Поріг оподаткування ПДВ не стягується з посилок вартістю до 150 євро ПДВ у розмірі 20% стягується з посилок будь-якої вартості Податкове зобов’язання Під час митного оформлення, якщо посилка дорожча за 150 євро У момент покупки: ПДВ уже включений у ціну Пільги Для всіх посилок вартістю до 150 євро Лише для некомерційних посилок до 45 євро між фізособами Адміністрування Через митницю, логістичні служби та одержувача Через продавців і маркетплейси, які сплачують ПДВ

Які посилки залишаться без податку?

Від ПДВ пропонують звільнити некомерційні відправлення вартістю до 45 євро.

Для застосування пільги посилка повинна відповідати кільком умовам:

її надсилає одна фізична особа іншій;

одержувач не платить за товар;

речі призначені для особистого або сімейного використання;

кількість товарів не свідчить про комерційну партію.

Наприклад, одяг або невеликий подарунок вартістю 40 євро, який безкоштовно надіслав родич із-за кордону, не оподатковуватиметься. Натомість товар, придбаний в інтернет-магазині, не стане подарунком лише тому, що продавець поставить відповідну позначку на упаковці.

Як покупець сплачуватиме ПДВ?

За основним сценарієм податок нараховуватиме сам маркетплейс під час оформлення замовлення. Покупець одразу бачитиме остаточну суму в кошику та сплачуватиме товар, доставку і ПДВ одним платежем. Після цього платформа перераховуватиме податок до українського бюджету.

Поштовий оператор або експрес-перевізник передаватиме митниці відомості про відправлення через електронний реєстр. Тому покупець не повинен буде самостійно звертатися до митниці чи оформлювати кожну дешеву посилку.

Якщо маркетплейс не стягне ПДВ під час продажу, його зможе отримати логістичний оператор перед видачею товару.

Чому уряд наполягає на змінах?

Мінфіні пояснюють реформу необхідністю вирівняти умови для українських та іноземних продавців. Українські магазини й виробники включають ПДВ у ціну товарів. Водночас продукція з іноземного маркетплейсу вартістю до 150 євро сьогодні може потрапити до покупця без цього податку. Через це закордонний продавець отримує цінову перевагу.

Ще одна проблема – ввезення комерційних партій під виглядом особистих покупок. Для цього великі замовлення можуть розділяти на багато дрібніших посилок, кожна з яких не перевищує неоподатковуваний поріг.

За даними аналітиків Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ), у 2025 році в Україну надійшло міжнародних поштових та експрес-відправлень на 167,3 млрд грн. Товари на 92,9 млрд грн не оподатковувалися завдяки чинній пільзі.

Уряд очікує, що нові правила можуть приносити бюджету близько 10 млрд грн щороку. Водночас це лише прогноз Кабміну, а не гарантований обсяг надходжень.

Що зміниться для бізнесу?

Українські продавці отримають рівніші податкові умови з іноземними платформами. Після запровадження ПДВ різниця між цінами на українських і закордонних майданчиках може зменшитися. Проте повністю вона не зникне. На кінцеву вартість також впливають масштаби виробництва, логістика, зарплати, знижки та цінова політика маркетплейсів.

Найбільше нових обов’язків отримають іноземні платформи й перевізники. Маркетплейси повинні будуть нараховувати ПДВ, вести облік операцій, передавати дані про замовлення та перераховувати податок до українського бюджету.

Для іноземних платформ також передбачено роботу через уповноважених представників в Україні. Поштові оператори декларуватимуть відправлення за електронними реєстрами та, за потреби, стягуватимуть ПДВ з одержувачів.

«За» і «проти» скасування пільг на оподаткування посилок

За скасування пільги виступили понад 130 українських бізнес-асоціацій. У Європейській Бізнес Асоціації пояснювали, що однакові правила мають вирівняти конкуренцію між українськими продавцями та іноземними платформами.

Ще один аргумент стосується схем із дробленням великих партій товарів. Імпортери можуть розділяти комерційну партію на багато посилок вартістю до 150 євро та оформлювати їх на різних одержувачів. Так товари потрапляють в Україну без сплати ПДВ, а згодом продаються всередині країни. Голова податкового комітету Данило Гетманцев нещодавно повідомив, що митники виявляли такі поставки на мільйони доларів у Харкові та Полтаві. Він називав цю схему контрабандою, хоча точніше йдеться про можливе ухилення від оподаткування та незаконне використання пільги.

Опоненти реформи натомість наголошують, що додаткові витрати зрештою нестимуть покупці. Для багатьох українців закордонні платформи стали можливістю дешевше купувати одяг, електроніку, павербанки, автомобільні деталі та інші товари. Якщо маркетплейс повністю додасть ПДВ до ціни, товар вартістю 100 євро подорожчає на 20 євро. Водночас остаточне підвищення ціни може бути меншим, якщо платформа або продавець візьмуть частину витрат на себе.

Критики вважають, що саме запровадження ПДВ не припинить незаконне ввезення товарів. Для боротьби зі схемами митниці все одно доведеться перевіряти справжню вартість посилок, їхніх відправників та одержувачів. Без належного контролю недоброчесні імпортери можуть занижувати вартість товарів, неправильно описувати їх або шукати інші способи уникнути податків.

Ще одне важливе питання – закупівля комплектуючих для військових. Частину деталей до дронів, засобів зв’язку та іншого обладнання військові й волонтери замовляють на закордонних маркетплейсах. Законопроєкт передбачає звільнення від ПДВ товарів для безпеки й оборони, однак їхній перелік і порядок застосування пільги ще має затвердити Кабмін. Зокрема, уряд має визначити, чи не потрібно буде спочатку сплатити податок, а потім оформлювати його повернення. Тому наразі невідомо, чи охопить виняток усі необхідні комплектуючі та наскільки просто буде скористатися пільгою.