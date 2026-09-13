Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти російського тіньового флоту та підприємств корпорації «Ростех». Також санкційні обмеження наклали на десятьох російських та українських пропагандистів, у списку – колишня прессекретарка Володимира Зеленського, 40-річна Юлія Мендель. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Офісу Президента у неділю, 13 вересня.

До санкційного списку увійшло 20 суден російського тіньового флоту, які РФ використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу в обхід санкцій. Крім того, санкційні обмеження наклали на 29 громадян Росії та 29 російських компаній, які причетні до постачання обладнання та компонентів для виробництва дронів та ракет. Також до санкційного списку увійшли підприємства, що виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідницькі організації, що розробляють технічну документацію для російського ВПК, та підприємства, що повʼязані з російською корпорацією «Ростех». Остання своєю чергою забезпечує виробництво ракет «Іскандер» і «Кинджал» та ударних дронів.

Окремо зазначається, що санкції наклали на десятьох громадян Росії та України, які поширюють російську пропаганду, серед них – Юлія Мендель.

«Ще одним рішенням обмеження застосовані проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель», – йдеться у повідомленні Офісу Президента.

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Юлія Мендель відреагувала на запровадження санкцій: «Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського. Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні. Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв’ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського».

Юлія Мендель – уродженка Херсонської області. Вона перемогла у конкурсі на посаду прессекретаря президента та працювала з Володимиром Зеленським з 3 червня 2019 року до 9 липня 2021 року.

До цього Мендель працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо» та «Інтері», а також писала для українського Forbes і американського Politico, кілька років співпрацювала з газетою The New York Times.

Під час перебування на посаді прессекретаря Володимира Зеленського потрапила у кілька скандалів. Зокрема, у вересні 2019 року штовхнула журналіста проєкту «Схеми» «Радіо Свобода» Сергія Андрушка. Згодом ще двоє журналістів, Крістофер Міллер з «Радіо Свобода» та Наталія Шимків з LB.ua, також поскаржилися на агресивну поведінку Юлії Мендель.

Після звільнення з посади прессекретаря Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила кілька гучних заяв щодо президента та його оточення. Зокрема, в інтервʼю Такеру Карлсону, опублікованому у травні 2026 року, Мендель звинувачувала Володимира Зеленського у вживанні наркотиків та причетності до відмивання грошей. Крім того, вона стверджувала, що навесні 2022 року Володимир Зеленський нібито був готовий поступитися Росії Донбасом. Юлія Мендель заявила, що отримала цю інформацію від людей, які нібито брали участь у перемовинах в Стамбулі, однак не назвала їх. В Офісі Президента заяви Юлії Мендель заперечили.

Також Мендель стверджувала, що колишній керівник ОП Андрій Єрмак займається чорною магією. А ще заявляла, що Андрій Єрмак – «дуже небезпечна людина», й через нього вона боїться за своє життя.