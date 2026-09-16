Максим Крим пояснив наявність російського паспорта в дружини

Заступник генерального прокурора Максим Крим, у дружини якого журналісти знайшли російський паспорт, пояснив наявність документа. За словами посадовця, його дружина стала жертвою примусової паспортизації жителів Криму Росією. Про це він розповів у коментарі «Українській правді».

За словами Максима Крима, його дружина Ганна родом із Севастополя, вона проживала в Криму до російської окупації й стала жертвою примусової паспортизації. Максим Крим розповів, що у 2015 році жінка переїхала на материкову частину України й вийшла за нього заміж. Заступник генпрокурора запевнив, що дружина зверталася до російської дипустанови з вимогою позбавити її громадянства РФ й має документальне підтвердження цих дій.

Він наголосив, що Україна не визнає примусово набутого громадянства Росії. Також Максим Крим стверджує, що наявність російського паспорта в його дружини не впливає на його службу.

«Тому тут важливо не підміняти факти. Моя дружина жила в окупованому Криму і стала однією із жертв нав'язаної Росією паспортизації. Після виїзду вона вживала документально підтверджених заходів, щоб відмовитися від цього статусу. А всі питання щодо моєї професійної діяльності пройшли відповідні державні перевірки», – цитує «Українська правда» Максима Крима.

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Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що після відставки Руслана Кравченка управлінські функції в Офісі генерального прокурора здійснює його заступник – Максим Крим. Того ж дня «Слідство.Інфо» повідомило, що дружина Максима Крима Ганна, а також її батьки – Вʼячеслав та Лариса Юшкови – мають російські паспорти. За даними журналістів, батьки Ганни Крима залишились на окупованому півострові, а Лариса Крим до 2021 року регулярно літала до Росії.