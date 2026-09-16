Андреа Мальдера та Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оголосив склад на найближчі чотири матчі «синьо-жовтих» у Лізі націй, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До основного списку увійшли 30 футболістів, ще 10 гравців перебувають у резервному списку. Зокрема до національної команди долучаться чотири новачки: Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв і Артем Степанов.

Склад збірної України на матчі Ліги націй 2026:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»).

Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»), Георгій Єрмаков («Харків»). Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен», Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ»).

Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен», Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва – «Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Тарас Михавко («Динамо»), Ілля Крупський («Харків»), Олександр Драмбаєв («ЛНЗ»). Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо»), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Максим Хлань («Гурнік», Польща), Олександр Зубков («АЕК», Греція), Віктор Циганков («Аякс», Нідерланди).

Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо»), Олександр Андрієвський, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Георгій Судаков («Бенфіка», Португалія), Максим Хлань («Гурнік», Польща), Олександр Зубков («АЕК», Греція), Віктор Циганков («Аякс», Нідерланди). Нападники: Данило Сікан («Андерлехт», Бельгія), Артем Степанов («Утрехт», Нідерланди), Матвій Пономаренко («Динамо»), Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Болонья», Італія).

Резервний список:

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Олександр Романчук («Універсітатя Крайова», Румунія), Олександр Піхальонок («Динамо»), Роман Вантух («Карпати»), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва – «Шахтар»), Артем Бондаренко («Аль-Ахлі», Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва – «Полісся»), Артем Шабанов («Харків»), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада).

Розклад матчів збірної України в Лізі націй 2026/27:

25 вересня – Угорщина – Україна

28 вересня – Грузія – Україна

2 жовтня – Україна – Північна Ірландія

5 жовтня – Україна – Угорщина

14 листопада – Північна Ірландія – Україна

17 листопада – Україна – Грузія