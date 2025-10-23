Сезон 2025/26 стане останнім для Андрія Ярмоленка в якості гравця

23 жовтня своє 36-річчя відзначає відомий український футболіст Андрій Ярмоленко. ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя одного з найяскравіших українських спортсменів сучасності, чия карʼєра охоплює виступи в топових європейських чемпіонатах та незмінне лідерство в національній збірній.

Старт в «Десні»

Андрій Ярмоленко народився 23 жовтня 1989 року в Ленінграді (нині – Санкт-Петербург). Батьки – родом із села Смолянка Куликівського району Чернігівської області. Після весілля мати поїхала працювати до Ленінграда, де до неї приєднався батько Андрія. Через три роки родина повернулася до Чернігова.

Андрій Ярмоленко з батьками та молодшою сестрою

Футболом Андрій починав займатися у чернігівському клубі «Юність», де грав у дитячо-юнацькій лізі (перший тренер – Микола Липовий). У 13-річному віці він спробував свої сили у футбольній академії київського «Динамо», але, не витримавши конкуренції, через рік повернувся до Чернігова, де й розпочав свою професійну карʼєру в місцевому клубі «Десна» (3 голи у 9 матчах).

Друга спроба в «Динамо»

У січні 2007 року на Ярмоленка знову звернули увагу представники «Динамо», й Андрій вдруге перебрався до Києва – за 250 тисяч євро. Спочатку молодий футболіст виступав за другу команду киян: під керівництвом Юрія Калітвінцева та Геннадія Литовченка він забив 4 мʼячі у 15-ти поєдинках у першому сезоні та шість голів у 22-х матчах у сезоні 2007/08.

В основі «Динамо» Ярмоленко дебютував 11 травня 2008-го у віці 17 років у матчі УПЛ проти полтавської «Ворскли». Вже наступного сезону 2008/09 Андрій став найкращим бомбардиром киян у Кубку України: у чемпіонаті ігрової практики йому явно не вистачало. Стабільне місце в основному складі Ярмоленко отримав із приходом до команди Валерія Газзаєва в травні 2009 року.

«Борусія Дортмунд»

Після 10 років в «Динамо» Ярмоленко вирішив спробувати легіонерського хліба і 28 серпня 2017-го за 25 мільйонів євро перейшов у дортмундську «Борусію». Вже 13 вересня він записав до свого доробку дебютний гол за «джмелів» у матчі Ліги чемпіонів проти лондонського «Тоттенгема».

Того ж року авторитетне німецьке видання Bild назвало Андрія найкращим новачком Бундесліги та найкращим гравцем на старті чемпіонату Німеччини. Однак надовго в «Борусії» він не затримався: забив 6 голів і зробив 6 асистів у 26 матчах – і вже за рік перебрався на Туманний Альбіон.

«Вест Гем»

11 липня 2018 року Ярмоленко за 22 млн фунтів стерлінгів став гравцем англійського «Вест Гема», підписавши контракт на 4 роки. Вже 16 вересня він відзначився двома дебютними голами у воротах «Евертона».

Його перебування в Англії було відзначено як періодами яскравих виступів, так і періодами травм, що вплинули на його стабільність. Загалом за «молотків» Андрій відіграв 4 сезони, забивши 13 голів та віддавши 6 результативних передач у 86 матчах.

«Аль-Айн»

У липні 2022 року Ярмоленко у статусі вільного агента перейшов до «Аль-Айна», який на той момент тренував Сергій Ребров, підписавши однорічний контракт. Його доробок у команді ОАЕ – 12 м’ячів і 6 асистів у 33-х поєдинках.

Камбек в «Динамо»

27 червня 2023 року Ярмоленко повернувся до рідного «Динамо». 4 серпня 2023 року в матчі проти «Оболоні» він забив свій 100-й гол у матчах української Премʼєр-ліги, який став дебютним після повернення до київського клубу.

18 травня 2025 року Андрій ще раз вписав своє імʼя золотими літерами в історію «Динамо» – гол у ворота «Чорноморця» в межах 29-го туру УПЛ сезону-2024/2025 став для Андрія 114-м у динамівській футболці в чемпіонаті України – тим самим він перевершив досягнення Сергія Реброва, який до цього був найкращим голеадором «Динамо».

Разом з «Динамо» Ярмоленко став 4-разовим чемпіоном України (2008/09, 2014/15, 2015/16, 2024/25), двічі вигравав Кубок України (2013/14, 2014/15) та тричі брав Суперкубок країни (2009, 2011, 2016). Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро (найбільше він коштував у 2016-му та 2018-му роках – 25 мільйонів).

Збірна України

Виступав за збірні України U-19 (5 голів у 14 матчах) та U-21 (3 м’ячі у 16 поєдинках). Дебютував за національну команду 5 вересня 2009 року у відбірковому матчі до чемпіонату світу проти Андорри, в якому Україна перемогла з рахунком 5:0, а Ярмоленко забив свій перший мʼяч. 2 вересня 2011 року в товариському матчі зі збірною Уругваю Андрій забив найшвидший мʼяч в історії збірної України, відзначившись уже на 15-й секунді матчу.

На Євро-2024 Андрій встановив унікальне досягнення, ставши першим українським футболістом, який зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020, 2024). Наразі у доробку Ярмоленка 125 поєдинків у жовто-синій футболці та 46 забитих мʼячів – лише на два менше, ніж у рекордсмена національної збірної Андрія Шевченка.

Скандали

Восени 2015 року в одному з ігрових моментів Ярмоленко жорстко сфолив проти півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка, якому пощастило уникнути перелому ноги. Після матчу суперники нібито помирилися і навіть обмінялися футболками, але Ярмоленко кинув футболку Степаненка на поле. Через пів року у черговій дуелі гравці влаштували бійку на футбольному полі, за яку Ярмоленка дискваліфікували на три матчі. За кілька тижнів перед поїздкою на чемпіонат Європи 2016 Ярмоленко та Степаненко, які на той час були одними з основних гравців збірної, публічно помирилися: Ярмоленко перепросив у Степаненка за фол.

У 2019 році Андрій Ярмоленко записав відео на підтримку одного з кандидатів до Верховної Ради України, який балотувався по 100-му мажоритарному виборчому округу. Потенційний депутат Володимир Духно, якого Ярмоленко назвав своїм братом, відзначився тим, що під час зустрічі з виборцями в селі Компаніївці побив 69-річного дідуся.

На початку лютого 2022 року футбольна асоціація звинуватила Андрія Ярмоленка в рекламі беттінгу в Україні, коли він грав за англійський клуб «Вест Гем».

У квітні 2025 року футболіст розкритикував підлітків на стадіоні, які називали його «Ярмолою». Андрію Ярмоленку не сподобалася така фамільярність з боку юних вболівальників: «Тобі скільки років? А мені 35. Я від тебе старший на скільки років, порахуй? На 21. А ти мене називаєш Ярмола». Інцидент активно обговорювали в соцмережах, адже таке прізвисько тримається за гравцем фактично всю його карʼєру і не має негативного підтексту. Багатьох людей обурила така реакція відомого гравця, оскільки він спілкувався з дітьми. Інші ж стали на його бік та вважали, що має бути повага до особистих кордонів футболіста.

У серпні 2025 року почали ширитися чутки про конфлікт між Андрієм Ярмоленком та головним тренером «Динамо» Олександром Шовковським, який нібито вигнав футболіста з тренування і був незадоволений його самовіддачею. У вересні Ярмоленко рідко потрапляв в основу клубу. Після матчу з «Крістал Пелас» він не повернувся в Україну, за словами Шовковського, пославшись на особисті обставини і покинувши розташування команди. 19 жовтня пресслужба «Динамо» повідомила, що Андрій Ярмоленко застудився та пропустить найближчий матч команди у Лізі конференцій проти «Самсунспора».

Цікаві факти про Андрія Ярмоленка

Будучи гравцем «Десни», юний Ярмоленко не завжди отримував місце в основі. Свій доленосний шанс 17-річний футболіст отримав у кубковому матчі проти «Волині», де забив два голи і віддав результативну передачу. За таку активність президент «Десни» нагородив Андрія телевізором, праскою та куркою-гриль.

У дублі «Динамо» Ярмоленко отримував 2 тисячі доларів, що на той момент було найбільшою зарплатою серед гравців дубля. Через 9 років, у 2015 році, він став найбагатшим українським футболістом на той час, заробивши 4,4 мільйона доларів.

Ярмоленко є автором найшвидшого голу в історії збірної України: у 2011 році він вразив ворота збірної Уругваю на 15 секунді матчу (який українці все ж програли з рахунком 2:3).

У жовтні 2016 року Андрій Ярмоленко купив на благодійному аукціоні форму паралімпійського чемпіона з фехтування Андрія Демчука. Дізнавшись, що ця форма є щасливою для спортсмена, Ярмоленко повернув йому її.

У 2021 році він віддав усі отримані бонуси за Євро-2020 на закупівлю обладнання для київської лікарні «Охматдит». Від початку повномасштабного вторгнення долучається до різних благодійних ініціатив з допомоги постраждалим від війни та військовим.

Після завершення ігрової карʼєри (що планується вже після закінчення поточного сезону) Андрій Ярмоленко планує стати спортивним директором київського «Динамо». Домовленість про це була досягнута з президентом «біло-синіх» Ігорем Суркісом. Півзахисник уже готується до цієї посади, проходить навчання та консультує керівництво клубу.

Особисте життя

Дружина Інна, за освітою – фахівчиня із міжнародних відносин і дипломатії, працює директоркою американського благодійного фонду. Познайомилися вони на дискотеці на березі Дніпра, де Андрій запросив Інну на танець і збрехав про свій вік: він сказав, що йому 20 (Інні було 19 років), хоча насправді було лише 17 років. Ця невелика брехня не завадила їхнім стосункам, і вони одружилися у жовтні 2011 року, а відсвяткували вже після закінчення футбольного сезону, 16 грудня 2011 року. Андрій та Інна виховують трьох синів – Івана (2013), Данила (2015) та Максима (2020).

У березні 2023 року сім’я Ярмоленка перейшла на українську мову (раніше спілкувались російською та англійською).