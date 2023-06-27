З 2008 по 2017 роки Ярмоленко провів за «Динамо» 340 матчів

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко підписав контракт із «Динамо» і знову виступатиме за київський клуб після шестирічної перерви. Про це 27 червня повідомила прес-служба «Динамо».

Новий контракт Ярмоленка з «Динамо» розрахований на два роки. За даними ЗМІ, він матиме найбільшу зарплатню в команді – близько 1 млн євро на рік.

У складі основної команди «Динамо» Ярмоленко дебютував 11 травня 2008 року і виступав за клуб до 2017 року. Він провів за команду 340 матчів, у яких відзначився 137 голами та 90 асистами.

Так. — Чи перейшов Ярмола? (@yarmolatransfer) June 27, 2023

28 серпня 2017 року Ярмоленко перейшов до дортмундської «Боруссії» за 25 млн євро. Через рік став гравцем вже англійського клубу «Вест Гем Юнайтед», який віддав за гравця «Боруссії» теж 25 млн євро. Ярмоленко підписав контракт на 4 роки. У липні 2022 року Ярмоленко підписав однорічний контракт із клубом «Аль-Айн» з ОАЕ, очолюваний Сергієм Ребровим.