Контракт з 32-річним українцем розрахований на сезон 2022/23

Лідер української збірної з футболу Андрій Ярмоленко став гравцем еміратського клубу «Аль-Айн». Про підписання контракту з українцем найбільш титулований клуб ОАЕ оголосив 13 липня, опублікувавши відеопрезентацію у Twitter.

الأوكراني أندري يارمولينكو



من ️ إلى الزعـامـة ولغاية 2023 ?️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

Контракт з 32-річним українцем розрахований на сезон 2022/23, його сума поки що невідома. Андрій Ярмоленко перейшов до «Аль-Айна» як вільний агент, оскільки контракт з лондонським «Вест Гемом» закінчився 30 червня.

«Аль-Айн» – найбільш титулований клуб Об’єднаних Арабських Еміратів. Він вигравав чемпіонство 14 разів, зокрема, і в останньому сезоні 2021/2022 під керівництвом українця Сергія Реброва, який надалі лишається головним тренером клубу. Також «Аль-Айн» сім разів вигравав Кубок Президента ОАЕ, двічі – клубний кубок чемпіонів Перської затоки, а також раз – Суперкубок ОАЕ.

Для Андрія Ярмоленка «Аль-Айн» – третій закордонний клуб у кар’єрі: у 2017-2018 роках від грав за дортмундську «Боруссію», а потім – за «Вест Гем». До того Ярмоленко 10 років виступав за київське «Динамо», зокрема, з 2014 по 2017 роки – під керівництвом Сергія Реброва.