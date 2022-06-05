Збірна Вельсу обіграла завдяки автоголу збірну України у матчі за останню путівку на Мундіаль. Єдиний гол у матчі зрізав у власні ворота Андрій Ярмоленко. Збірна Вельсу вперше за 64 роки і вдруге у своїй історії вийшла до фінальної частини чемпіонату світу, де в грудні зіграє в групі В з Англією, США та Іраном.

Перший гол у матчі забив уже на 3 хвилині зі штрафного Олександр Зінченко, проте зробив він це ще до свистка арбітра, тож гол не зарахували, а штрафний – перевиконали. Руслану Маліновському пробити воротаря не вдалося. Відтак збірна України захопила ініціативу на полі, і вже до середини першого тайму чудові моменти мали Віктор Циганков, Роман Яремчук та Олександр Караваєв. Потужно з-за меж штрафного на 30 хвилині пробив Зінченко, але валійцям вдалося відбитися.

Рахунок на 34 хвилині відкрив Андрій Ярмоленко – на жаль, на користь збірної Вельсу. Гарет Бейл виконав подачу зі штрафного, який заробив Деніел Джеймс, – і лідер української збірної головою зрізав м’яч у власні ворота. На 41 хвилині Ярмоленко мав шанс на реабілітацію: його у штрафному майданчику валійців вдарив по п’яті Джо Аллен. Проте арбітр навіть після перевірки VAR не призначив пенальті.

На початку другого тайму Аарон Ремзі змарнував стовідсотковий шанс подвоїти рахунок, не влучивши впритул по воротах Георгія Бущана після передачі Кіффера Мура. За декілька хвилин він прийняв м’яч у штрафному українців, але не помітив Гарета Бейла на 11-метровій позначці і віддав безрезультативну передачу.

Збірна України відповіла перспективною контратакою, але Циганков зрізав м’яч повз ворота суперника. На 58 хвилині Циганков з розвороту віддав класну передачу на Андрія Ярмоленка перед воротами Вейна Геннессі, але той не дотягнувся до м’яча. За 10 хвилин чудову прострільну передачу в дотик з краю штрафного віддав Зінченко, але ніхто з українських гравців не відгукнувся на цей удар.

За 15 хвилин до закінчення матчу збірну України від ще одного голу рятує стійка, а потім – Бущан. Українці відповіли не менш гостро, але ні Ярмоленко, ні Караваєв не змогли заштовхати м’яч у сітку. Після удару головою від Артема Довбика ворота валійців врятував Вейн Геннесі. Як не старалися українці, зрівняти рахунок та перевести матч у овертайм їм не вдалося.

Нагадаємо, що матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 за участі збірної України перенесли з березня на червень через повномасштабне вторгнення Росії. 1 червня українці обіграли шотландців з рахунком 3:1. Натомість збірну Росії позбавили права позмагатися за путівку на Мундіаль.