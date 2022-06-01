Збірна України обіграла збірно Шотландії у плей-оф відбору на чемпіонат світу 2022. Матч на «Гемпден-Парку» завершився з рахунком 3:1. 5 червня українці розіграють путівку на мундіаль, що відбудеться у Катарі в грудні, з Вельсом на «Кардіфф Сіті» в Кардіффі.

Українці відразу намагалися захопити ініціативу на полі, проте шотландці активно опиралися. У результаті за перші 10 хвилин матчу форвард Роман Яремчук та лідер українців Андрій Ярмоленко схопили непотрібні жовті картки.

Перший небезпечний момент зарахував собі Віктор Циганков, пробивши по воротах на 8 хвилині, потім кілька моментів мали в середині матчу Яремчук та Ярмоленко, проте безрезультатно. Та все ж старання українців окупилися на 33 хвилині: Руслан Маліновський віддав довгу передачу зі своєї половини поля, яку зловив Андрій Ярмоленко і перекинув м’яча через голкіпера у сітку. Під кінець першого тайму Маліновський сам намагався відзначитися голом, пройшовши, ніби танк, кількох суперників, але пробив дуже неточно.

Другий тайм теж почався невдало для збірної Шотландії. Ілля Забарний розігнав атаку з середини поля, віддав на Ярмоленка, той притримав м’яч на краю штрафного, очікуючи на партнерів, і віддав на набігаючого Олександра Караваєва, захисник «Динамо» віддав на Яремчука, який точно замкнув передачу головою – 2:0. За декілька хвилин шотландці мали шанс відіграти один м’яч завдяки помилковій передачі Тараса Степаненка на Георгія Бущана, проте український воротар врятував ситуацію.

Провівши кілька активних контратак, збірна України після 60 хвилини віддала ініціативу шотландцям, які влаштували нервову феєрію біля воріт Бущана. Супершанс мав на 66 хвилині півзахисник Джон Макгінн, проте з кількох метрів не влучив у сітку. Реабілітував колегу на 79 хвилині Каллум Макгрегор, який забив перший гол для своєї збірної після ненадійної гри Бущана – Степаненко, як не старався, винести з лінії воріт м’яча не зміг.

За дві хвилини свіженький Михайло Мудрик вивів такого ж свіженького Артема Довбика один на один з воротарем, але той занадто довго думав, що робити, і втратив свій шанс. Моментище мав уже в компенсований час Олександр Зубков: пробив потужно, але повз ворота. Та на останніх секундах матчу свій черговий вихід один на один реалізував Артем Довбик – 3:1, збірна України на крок ближче до Катару. 5 червня українці розіграють останню путівку на мундіаль з Вельсом на «Кардіфф Сіті» в Кардіффі.

Нагадаємо, що матчі плей-оф відбору на ЧС-2022 за участі збірної України перенесли з березня на червень через повномасштабне вторгнення Росії. Натомість збірну Росії позбавили права позмагатися за путівку на Мундіаль. Якщо українці переможуть валійців, то зіграють у групі В із Англією, США та Іраном.