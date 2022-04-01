У Досі 1 квітня відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу, який запланований на листопад-грудень 2022 року в Катарі. Збірна України, якщо пройде плей-оф відбору, зіграє у групі В із Англією, США та Іраном.

Як пише «Суспільне. Спорт», загалом на чемпіонаті виступлять 32 команди, які подолали відбіркову частину. На момент жеребкування було відомо 29 учасників: ще два визначаться у червні у міжконтинентальному плей-оф, а один – у європейському плей-оф.

Останнім учасником від Європи може стати українська збірна: через вторгнення Росії матчі за її участі перенесли з березня на червень. Спершу Україна зіграє із Шотландією, а в разі перемоги розіграє путівку на чемпіонат з Вельсом. Якщо українці вийдуть у фінальну частину ЧС-2022, то зіграють перший матч з американцями.

Результати жеребкування:

Група А – Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

Група В – Англія, Іран, США, Україна/Шотландія/Вельс

Група C – Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

Група D – Франція, ОАЕ/Австралія/Перу, Данія, Туніс

Група E – Іспанія, Коста-Ріка/Нова Зеландія, Німеччина, Японія

Група F – Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

Група G – Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

Група H – Португалія, Уругвай, Республіка Корея, Гана

Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Для збірної України це може бути друга в історії участь у мундіалі. Перший і поки що єдиний раз українці грали на чемпіонаті світу у 2006 році. Тоді під керівництвом Олега Блохіна їм вдалося вийти до чвертьфіналу і поступилися італійцям, які в результаті виграли чемпіонат.