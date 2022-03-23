Німецький футбольний союз (DFB) заборонив футболістам з українських футбольних клубів брати участь в офіційних турнірах під своєю егідою. Про це повідомила прес-служба організації.

Відтепер, гравці, які формально здобули право залишити свої команди під час розв'язаної Росією війни проти України, не зможуть виступати у німецьких чемпіонатах та Кубку Німеччини. Вони зможуть лише тренуватися в німецьких клубах і брати участь у товариських матчах.

Таке рішення DFB мотивувала наміром зберегти спортивну цілісність змагань та інших турів сезону-2021/22 у всіх дивізіонах.

Такі дії німецьких футбольних функціонерів частково суперечать рішенню ФІФА, яка раніше повідомила про зміни до регламенту стосовно переходів гравців з України. Бюро Ради ФІФА ухвалило рішення надати гравцям з України можливість реєстрації, якщо вони зможуть залишити державу відповідно до чинних правил прикордонного переміщення громадян.

Таким чином, гравцям з України може бути дозволено реєструватися в іншому клубі, навіть якщо період реєстрації у футбольній асоціації, яку він представляє, завершено.