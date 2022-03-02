Андрій Ярмоленко емоційно звернувся до гравців збірної Росії з футболу

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до футболістів збірної Росії через повномасштабну війну, яку проводить їхня держава в Україні. Український футболіст закликав росіян «показати яйця» і не мовчати.

«Я народився у Санкт-Петербурзі, але виріс в Україні і вважаю себе українцем на 100%. У мене питання до гравців збірної Росії з футболу: «Хлопці, чому ви сидите, як обісрані, і нічого не говорите?». У нас у країні вбивають людей, вбивають наших дружин, матерів, дітей, а ви нічого не говорите, нічого не коментуєте. Скажіть будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом об'єднаєтеся і покажете людям, що насправді відбувається насправді у нас в країні?», – заявив Андрій Ярмоленко.

«Багатьох з вас я знаю, з багатьма знайомий, і ви всі мені говорили, що так не має бути, що ваш президент робить неправильно. Хлопці, ви маєте вплив на людей, покажіть це, я вас прошу, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер прийшов час показати яйця у реальному житті», – додав гравець української збірної.

Після повномасштабної агресії Росії на територію України ФІФА та УЄФА відсторонила усі російські команди від виступів у турнірах.

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