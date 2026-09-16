Дмитро Видолоб має освіту у сфері соціології, державного управління та права

У середу, 16 вересня, Центральна виборча комісія зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України. Він потрапив до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року.

Видолоб був 168-м у виборчому списку партії. Він замінив Андрія Місяця, якого ЦВК раніше 4 вересня визнала обраним народним депутатом, однак той відмовився від мандата.

Зміни у складі парламенту сталися після того, як 3 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження двох нардепів від «Слуги народу» – Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Обидва депутати до цього подали заяви про складання мандатів. Наступними за черговістю у виборчому списку партії були Олена Слободян та Андрій Місяць. Однак через відмову Місяць не набув повноважень депутата, а вакантне місце перейшло до Дмитра Видолоба.

Повноцінно приступити до роботи у парламенті Видолоб зможе після складення присяги народного депутата.

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Хто такий Дмитро Видолоб

Дмитро Видолоб має освіту у сфері соціології, державного управління та права. У 1997 році він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «соціологія».

Пізніше Видолоб здобув магістерський ступінь у сфері державної служби в Хмельницькому університеті управління та права. Також він навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом «державне управління та менеджмент». У 2017 році отримав диплом магістра права в «Європейському університеті».

Його професійна діяльність переважно пов'язана з ювелірною галуззю. У 2005 році Видолоб був серед засновників Союзу ювелірів України. З 2008 року він очолює асоціацію «Союз ювелірів України».

Окрім цього, з 2017 року Видолоб працює асистентом кафедри ергономіки та проєктування одягу Київського національного університету технологій та дизайну. Він викладає дисципліни, пов'язані з дизайном і виробництвом аксесуарів та ювелірних виробів.

Також Видолоб є засновником підприємства «Спецінструмент», яке займається виробництвом борошна.