Андрій Жупанин (зліва) та Остап Шипайло пояснили свої рішення новими кар’єрними можливостями

Верховна Рада на засіданні 3 вересня з другої спроби підтримала рішення про дострокове припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина та Остапа Шипайла з фракції «Слуга народу». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відставку Андрія Жупанина проголосували 234 народні депутати, Остапа Шипайла – 235.

Оскільки депутати пройшли до парламенту за списком «Слуги народу», то їхні місця можуть зайняти керівниця секретаріату голови Верховної Ради Олена Слободян та Андрій Місяць, який виконує обов’язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що народні депутати Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання депутатських повноважень. Обидва пояснили рішення новими кар’єрними можливостями. Жупанин заявив, що переходить на роботу в енергетичний сектор, щоб допомогти країні підготуватися до складної зими.

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Рух «Чесно» нагадує, що Жупанин був заступником голови Комітету з питань енергетики, а Шипайло – членом енергетичного та економічного комітетів. Обидва до депутатства працювали в енергетичній сфері.

Андрій Жупанин – депутат Верховної Ради IX скликання на виборах у 2019 році. Був членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (у 2024 році став заступником голови комітету), головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання та співголовою групи з міжпарламентських зв’язків з Нідерландами.

Жупанин є співавтором скандального законопроєкту про містобудування та автором низки євроінтеграційних законопроєктів в енергетичній галузі. Зокрема, №12087-д – про імплементацію норм європейського права щодо інтеграції енергетичних ринків, безпеки постачання та конкурентоспроможності в енергетиці. Також нардеп серед авторів законопроєктів про спрощення експорту українського біометану на глобальні ринки та об’єднання ринків електричної енергії України та ЄС.

У жовтні 2025 року депутат зі Закарпаття Жупанин голосував за можливу масову забудову Карпат вітряками.

Улітку 2024 року журналісти Bihus.Info повідомили, що нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради під приводом навчання у Лондонській школі бізнесу, куди вступив у серпні 2022 року.

У грудні Андрій Жупанин був одним із кандидатів на посаду міністра енергетики. Однак 16 січня 2026 року цю посаду обійняв Денис Шмигаль й зберіг її в уряді Сергія Корецького.

Остап Шипайло – депутат Верховної Ради IX скликання від Львівщини. Шипайло також входив до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. До роботи в парламенті 37-річний Шипайло був директором ТОВ «Карпатбуд девелопмент» та дочірнього підприємства «Львівська енергетична».

У липні 2025 року Остап Шипайло підтримав законопроєкт №12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від генерального прокурора. У 2022 році він голосував за містобудівну реформу (№5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

Станом на 3 вересня український парламент налічує 390 народних депутати, з них 227 – від фракції «Слуга народу».