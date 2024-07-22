35-річний закарпатець Андрій Жупанин з 2022 навчається в Лондоні та регулярно виїжджає за кордон

Народний депутат від головуючої партії «Слуга народу» Андрій Жупанин регулярно виїжджає за кордон під на навчання до Лондонської школи бізнесу, куди вступив у серпні 2022 року. Попри те, що депутати не можуть покидати Україну в недержавницьких справах, нардеп щомісяця виїжджає до Лондона та навіть пропустив пленарні засідання 18-10 червня, повідомили у понеділок, 22 липня, журналісти Bihus.Info.

Зазначається, що 19 червня на порядку денному був законопроєкт про угоду між Україною та Нідерландами про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, втім Жупанина, який є співголовою групи міжпарламентських зв’язків з Нідерландами, на засідання не прибув. Водночас період з 11 по 20 червня дружина Жупанина, Міс Україна Інтернешнл-2018 Богдана Тарасик (Жупанина) публікувала світлини з Лондона, де журналісти помітили нардепа.

«11 червня 2024 року Богдана Жупанина у своєму профілі в Instagram опублікувала спільну світлину з нардепом. Журналісти ідентифікували місце зйомки – перетин вулиць Чізвік та Мертон у Лондоні. Упродовж 11-20 червня жінка публікувала свої фото та відео з прогулянок та відпочинків у столиці Великої Британії. Зокрема, 16 червня на одному з фото знову був помічений Жупанин. Згодом допис видалили», – повідомили розслідувачі.

З 18 по 20 червня Богдана Жупанина продовжувала публікувати світлини з Лондона, а нардеп не був присутній на роботі. Можливе пояснення його відсутності – навчання у Лондонській школі бізнесу, куди Жупанин вступив у серпні 2022 року та отримав у 2023 році стипендію на часткове покриття вартості навчання. Сам Жупанин раніше заявляв, що раз на місяць витрачає 54 годин на дорогу, щоб 48 годин пробути на навчанні у Лондоні.

«Журналістам Bihus.Info політик підтвердив, що востаннє був у Лондоні 8-16 червня. Їздив туди на запрошення депутатів парламенту Великої Британії – Карен Бредлі та Алекса Собела. Зазначив, що це спосіб парламентської взаємодії. Проте на сторінках згаданих депутатів у цей період були лише зустрічі з їх виборцями та політичні агітації і жодної згадки про заходи, де міг би перебувати Жупанин», – повідомили журналісти.

Відсутність у Верховній Раді Жупанин пояснив тим, що взяв відпустку. Втім, він не відповів, скільки тривала відпустка та де він її провів, заявивши, що присвятив вільний час навчанню.

Зазначимо, рішенням РНБО від січня 2023 року депутати та інші державні службовці не мають права виїжджати з України у недержавницьких справах.

Що відомо про Андрія Жупанина

35-річний уродженець Виноградова на Закарпатті навчався в Ужгородському університеті, а згодом у КНУ імені Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. У 2014 році вступив до Лейденського університету в Нідерландах, а потім працював в юридичній фірмі DLA Piper. У 2018 році став членом комітету з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України, а в 2019 – був обраний депутатом від партії «Слуга народу».

Наразі Андрій Жупанин є членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання та співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Нідерландами. У 2021 році став співавтором скандального законопроєкту про містобудування, а в 2023 ініціював проєкт закону про припинення виплат сонячним електростанціям за «зеленим тарифом», які перебували на окупованих територіях і не постачали енергію в українську енергомережу.