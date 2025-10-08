Як нардепи із Закарпаття голосували за можливу масову забудову Карпат вітряками
«За» проголосували 8 з 10 представників області у Верховній Раді
У середу, 8 жовтня, Верховна Рада не підтримала правку до законопроєкту № 13174, яка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат. «За» проголосували 225 нардепів і для ухвалення рішення забракло одного голосу.
Як голосували фракції
- у фракції «Слуга народу» за – 177, проти – 2, утрималися – 10, не голосували – 21, відсутні – 20;
- у фракції «Європейської солідарності» за: 0, проти – 0, утрималися – 16, не голосували – 5, відсутні – 5;
- у фракції ВО «Батьківщина» за – 1, проти – 0, утрималися – 14, не голосували – 0, відсутні – 10;
- у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 7, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 8, відсутні – 6;
- у фракції партії «Голос» за – 0, проти – 5, утрималися – 2, не голосували – 5, відсутні – 7;
- у деутатській групі «Довіра» за – 14, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 3;
- у депутатській групі «Відновлення України» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 6;
- у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 10, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 5.
- серед позафракційних за – 6, проти – 0, утрималися – 2, не голосували – 4, відсутні – 10.
Як голосували народні депутати із Закарпаття:
«Слуга народу»:
- Анатолій Костюх (за)
- Ігор Кривошеєв (за)
- Михайло Лаба (за)
- Андрій Жупанин (за)
«Довіра»
- Роберт Горват (за)
- Василь Петовка (за)
- Валерій Лунченко (за)
- Владіслав Поляк (за)
Нардеп від «Батьківщини» Іван Крулько утримався, а позафракційний Віктор Балога не голосував.
Нагадаємо, законопроєкт №13174 стосується захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованого внаслідок бойових дій. Серед іншого, він передбачає спрощене отримання дозволів на будівництво об’єктів інфраструктури. У законопроєкт внесли правку, яка дозволить легалізувати будівництво вітряків на високогір’ї Карпат, що уже розпочалося.
Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.