Для ухвалення рішення забракло одного голосу

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада не підтримала правку до законопроєкту № 13174, яка передбачала фактичну легалізацію будівництва вітряків на високогір’ї Карпат. «За» проголосували 225 нардепів і для ухвалення рішення забракло одного голосу.

Як голосували фракції

у фракції «Слуга народу» за – 177, проти – 2, утрималися – 10, не голосували – 21, відсутні – 20;

Як голосували народні депутати із Закарпаття:

«Слуга народу»:

Анатолій Костюх (за)

Ігор Кривошеєв (за)

Михайло Лаба (за)

Андрій Жупанин (за)

«Довіра»

Роберт Горват (за)

Василь Петовка (за)

Валерій Лунченко (за)

Владіслав Поляк (за)

Нардеп від «Батьківщини» Іван Крулько утримався, а позафракційний Віктор Балога не голосував.

Нагадаємо, законопроєкт №13174 стосується захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованого внаслідок бойових дій. Серед іншого, він передбачає спрощене отримання дозволів на будівництво об’єктів інфраструктури. У законопроєкт внесли правку, яка дозволить легалізувати будівництво вітряків на високогір’ї Карпат, що уже розпочалося.

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.