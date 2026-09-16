Росіяни знищили склад Фундації Олени Зеленської

Внаслідок російського удару у Києві згорів склад благодійної Фундації першої леді Олени Зеленської. Про це у середу, 16 вересня, повідомили у соцмережах Фундації.

Зазначається, що в приміщенні зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів. Внаслідок атаки все майно, що зберігалося на складі, згоріло, однак постраждалих немає.

«Серед знищеного – генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України. Розуміємо, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося», – йдеться у повідомленні.

Фундація запевнила, що вже працює над перебудовою логістики, щоб пришвидшити передачу гуманітарної допомоги.

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Фундація Олени Зеленської – благодійна організація, яку заснувала перша леді України Олена Зеленська після початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вона залучає допомогу від міжнародних донорів, благодійників і партнерських організацій та спрямовує її на підтримку українців, які постраждали від війни. Окрему увагу Фундація приділяє дітям, зокрема допомагає дитячим будинкам, лікарням та освітнім закладам.

Нагадаємо, 16 вересня внаслідок удару російського безпілотника згорів склад студії «Квартал 95», що був розташований у Святошинському районі Києва.