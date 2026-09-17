Школа №50 у Львові суттєво постраждала внаслідок обстрілу 6 липня 2023 року

Директора львівської фірми-підрядника «ЛьвівСітіБуд» (ТОВ «ЛСБ») Степана-Андрія Гоя підозрюють у привласненні грошей на ремонті пошкодженої обстрілами львівської школи №50, що на вул. Комаринця. За версією слідства, керівник фірми, який є братом депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Володимира Гоя, завищив обсяги робіт майже вдвічі.

Як повідомили у четвер, 17 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, у 2023 році з бюджету Львівської громади було виділено кошти на ремонт школи, яка постраждала внаслідок одного з ракетних ударів Росії. Виконати роботи зобов’язалось підрядне товариство, яке очолює брат одного з депутатів міськради. Зокрема, йшлося про аварійно-відновлювальні роботи із виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі школи.

За даними слідства, директор товариства під час оформлення документів про виконані роботи значно завищував фактичні обсяги відновлення школи.

«У документації підрядник зазначив площу відновлених робіт майже у 4 рази більшу, ніж було виконано фактично. У результаті вартість виконаних робіт було завищено майже на 575 тис. грн», – сказано в повідомленні СБУ.

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Документи з неправдивими відомостями директор передав в управління освіти міськради.

Директору товариства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Щодо інших причетних до протиправної діяльності слідчі дії тривають.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць. За даними ZAXID.NET, йдеться про відновлення Львівської школи №50, яка зазнала значних пошкоджень під час масованого російського ракетного обстрілу Львова 6 липня 2023 року. Ремонтні роботи виконувало ТОВ «ЛьвівСітіБуд», керівником якого є Степан-Андрій Гой – брат депутата Львівської міськради від «Європейської солідарності» Володимира Гоя.