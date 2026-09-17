Росіяни вдарили по судну ударним дроном

У четвер, 17 вересня, російський дрон атакував цивільне іноземне судно, яке рухалося до одного з українських портів. Внаслідок атаки загинув капітан корабля, ще троє членів екіпажу зазнали поранень, повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад та територій.

За даними міністерства, удар російського дрона стався 17 вересня у Чорному морі. Під атаку потрапило цивільне судно під прапором Танзанії.

«Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Інформація щодо стану судна уточнюється», – повідомили у пресслужбі міністерстві.

У Мінрозвитку повідомили, що очікують належної реакції міжнародної спільноти та координованих дій для посилення захисту цивільного судноплавства.

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Нагадаємо, 13 вересня Росія атакувала ударним дроном цивільний пошуково-рятувальний буксир «Сапфір», який перебував в одному з портів Одеської області. Це судно у 2022 році росіяни захопили під час евакуації поранених та загиблих військових.