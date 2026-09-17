У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 18 вересня, у Львові та області температура повітря трішки знизиться, але про значне похолодання ще говорити зарано. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Прогноз для Львівської області: протягом дня буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці очікується туман. Вітер буде південно-східний із переходом на південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 8–13°C, вдень – 17–22°C тепла.

Прогноз для Львова: у місті також буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, вдень істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці можливий туман. Вітер буде південно-східний із переходом на південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10–12°C, вдень позначки термометра показуватимуть 18–20°С.

Нагадаємо, що незабаром Україну накриє різке похолодання, місцями денний максимум температури повітря становитиме лише 10°C тепла. Прогноз Наталки Діденко та Укргідрометцентру по областях читайте за посиланням.

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