Росія розробила план вербування до армії ще 20 тис. іноземців

У 2026 році Росія планує втягнути у війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців. Російські військкомати вже отримали мобілізаційні плани. Про це у вівторок, 28 квітня, повідомили у Головному управлінні розвідки.

Проєкт Головного управління розвідки «Хочу жить» з’ясував, що росіяни активізували роботу щодо вербування іноземців, які перебувають на території Росії. Мобілізаційне управління російського Генштабу та Служба з питань громадянства і реєстрації іноземців уже встановили чисельність іноземців віком від 18 до 60 років у всіх федеральних округах.

Російські військкомати отримали мобілізаційні плани щодо вербування на фронт – вони мають залучити до армії від 0,5% до 3,5% від загальної кількості іноземців у кожному регіоні. Для цього в Росії розгорнули 97 пунктів відбору на контрактну службу. Зокрема, росіяни планують залучити до своєї армії громадян держав Центральної Азії: Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Крім того, Росія працює над вербуванням за кордоном, залучаючи громадян Бангладеш, Чаду, Судану, Бурунді та інших країн Африки й Азії.

Окрім офіційних пунктів набору, вербуванням у російських регіонах займаються створені спецслужбами псевдоприватні військові структури, серед яких – «Редут», «Вагнер-2», «Факел» тощо. Загалом протягом 2026 року Росія планує залучити до війни щонайменше 18 500 іноземців.

Щоб завербувати іноземців на війну, росіяни обіцяють їм гроші, пільги та російське громадянство, а також застосовують тактику залякування і тиску. Росія шукає людей, у яких закінчується термін дії візи, тих, хто має труднощі з легалізацією в країні, або тих, кого затримували за порушення міграційного законодавства.

«У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану “альтернативу” у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув’язненням (подекуди йдеться про строки до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань Росії. ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на території держави-агресора», – наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, що 30 березня 2026 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що загалом Росія завербувала на війну проти України щонайменше 27 тис. іноземців зі 135 країн.