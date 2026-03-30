Росія змогла залучити до 15 тис. громадян Куби для участі у війні проти України

Росія активно вербує громадян країн Африки та Близького Сходу для участі у війні проти України. Серед них – вихідці з Єгипту, Ємену, Сомалі, Іраку, Алжиру, Сирії, Марокко та Йорданії. Про це у понеділок, 30 березня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними української сторони, наразі у полоні перебувають сотні іноземців, і їх кількість продовжує зростати. Щотижня Сили оборони беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн, яких Росія фактично відправляє на фронт.

Проєкт Координаційного штабу «Хочу жить» вже оприлюднив інформацію про понад 10 тис. ідентифікованих живих та загиблих іноземців у складі російської армії. Загалом наразі відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн, яких було залучено до війни. Лише у 2025 році до військ РФ приєдналися сотні вихідців з арабомовних країн Африки та Близького Сходу.

Зокрема, Росія змогла залучити до 15 тис. громадян Куби для участі у війні проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі «Донбас Реалії».

За його словами, Україна не розглядає кубинських найманців як окрему бойову силу, що здатна суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Черняк уточнив, що загальна кількість завербованих може становити від 10 до 15 тис. бійці. Йдеться про людей, яких змусили підписати контракти різними способами, зокрема, через обман.

У розвідці зазначають, що для Росії Куба залишається зоною геополітичних інтересів, а залучення її громадян використовується переважно у інформаційній площині. Кремль намагається створити ілюзію міжнародної підтримки, демонструючи це як доказ того, що інші країни нібито поділяють позицію РФ.

«Вони це використовують на політичній арені, для внутрішнього споживача. Вони намагаються показати, що Росія не агресор, а інші країни, скажімо так, цивілізованого світу теж підтримують ідеї і плани Росії», – відзначив Черняк.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов повідомляв, що на боці Росії воюють понад 18 тис. іноземців зі 128 держав.