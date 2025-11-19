Полонені найманці з країн Глобального Півдня

Україні достеменно відомі імена понад 18 тис. іноземців зі 128 країн світу та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати у складі російських Збройних сил. Серед них щонайменше 3388 бійців загинули. Такі дані під час міжнародної конференції Crimea Global навів секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов.

За словами Усова, в українському полоні наразі перебувають громадяни 37 країн світу, які воювали на стороні російських окупантів.

Він зазначив, що з 2023 року Росія розгорнула глобальну мережу вербувальників, щоб компенсувати значні втрати своєї армії. Завдяки цьому кількість контрактів, підписаних іноземцями з ЗС РФ, стрімко зросла спочатку до сотень, а згодом і до тисяч на місяць. Головною мотивацією для них є фінансова вигода, але також чимало серед найманців трапляється й тих, кого на війну відправили обманом чи силою.

Дмитро Усов розповів, що останнім часом Україні вдається значно уповільнити темпи міжнародного рекрутингу, який проводить Росія. Як приклад він навів Непал: «У 2023-2024 роках майже 1000 громадян Непалу підписали контракт із російською армією. У 2025 році, станом на 1 жовтня, лише одна людина з цієї країни вступила до війська РФ».



Коордштабу відомо, що Росія не зацікавлена повертати з полону іноземних громадян в обмін на українських полонених. Досі РФ не ініціювала обмін жодного іноземця, за винятком громадян Північної Кореї.

Секретар штабу нагадав, що іноземні громадяни, які опинилися на війні в Україні на боці РФ, можуть звертатися до проєкту «Хочу жить».