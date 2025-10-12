Кубинців, які брали участь у війні РФ проти України, вербували переважно за кордоном

Міністерство закордонних справ Куби назвало «безпідставними та брехливими» звинувачення уряду США щодо участі країни в повномасштабній війні Росії проти України. Про це йдеться в заяві відомства, опублікованій 11 жовтня.

У міністерстві запевнили, що кубинський уряд дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які суворо караються.

«Наша влада не володіє точною інформацією про кубинських громадян, які з власної ініціативи брали або беруть участь у збройних силах будь-якої зі сторін конфлікту. Безперечним є те, що жоден з них не діє за заохоченням, зобов’язанням або згодою кубинської держави», – заявили у кубинському МЗС.

Там додали, що починаючи з вересня 2023 року, після появи в медіа інформації про відправку кубинців на війну проти України, 26 людей було засуджено до ув’язнення на строк від п’яти до 14 років за злочин найманства.

За даними МЗС Куби, кубинців, які брали участь у війні, вербували переважно за кордоном.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби.

Згідно із внутрішньою телеграмою Державного департаменту США, дипломати мали повідомити державам-членам ООН, що кубинський уряд активно підтримує вторгнення Росії в Україну, і до 5000 кубинців воюють разом з російськими окупантами.

Речник Держдепартаменту США відмовився надати додаткові подробиці щодо кубинських бойовиків, але заявив, що кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько-українській війні.

Упродовж останніх тижнів українські чиновники попереджали американських законодавців про зростання масштабів вербування кубинських найманців Росією для війни проти України, додає агентство.