Камерунці Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк, яких захопили у полон ЗСУ

Камерун підтвердив участь своїх громадян у війні проти України у складі російської армії. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомили Associated Press та Reuters з посиланням на МЗС африканської країни.

Зазначається, що в понеділок, 6 квітня, державне ЗМІ Камеруну опублікувало повідомлення МЗС про те, що Росія підтвердила загибель 16 камерунців на війні проти України. Водночас у дипломатичній ноті Камеруну загиблих назвали «військовими підрядниками камерунської національності», які діяли в зоні спеціальних військових операцій. Як зауважує Reuters, саме такий термін застосовують росіяни, говорячи про війну проти України.

У повідомленні також не уточнюється, як африканці потрапили до Росії та опинилися на фронті. Крім того, не вказано обставини та місце загибелі камерунців. Журналісти зауважують, що Камерун вперше підтвердив участь своїх громадян у війні проти України.

Зауважимо, що 10 лютого міністр МЗС Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що вимагатиме від Росії припинення вербування кенійців на війну проти України. 25 лютого міністр МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, у складі російської армії воюють близько 1780 найманців з 36 африканських країн. Ще раніше, 15 грудня 2025 року, про вербування своїх громадян для участі у російсько-українській війні повідомляла Ботсвана.

Додамо, українські військові повідомляли про захоплення у полон громадян Нігерії, Кенії, Камеруну, Сенегалу та Того, які воювали на боці Росії.