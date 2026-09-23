Інцидент стався біля селища Великий Березний

Правоохоронці оголосили підозру 40-річному майору ДПСУ, який з травматичної зброї вистрелив у живіт водієві. Прикордоннику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у середу, 23 серпня, інцидент стався у листопаді 2024 року поблизу селища Великий Березний Ужгородського району. Водій з двома пасажирами перетнули контрольний пункт, де прикордонники перевірили їхні документи, з’ясували причину перетину та відпустили.

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Після цього т.в.о. начальника відділу прикордонного загону у складі групи реагування наздогнав автомобіль і, не маючи достатніх підстав вважати чоловіків порушниками закону, почав застосовувати до них насильство.

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«Військовий спочатку відчинив пасажирські дверцята автомобіля та вистрілив із травматичної зброї в телефон одного із чоловіків, а після цього витягнув його із салону та повалив на землю. Також він вистрілив у живіт водієві, не маючи для цього очевидних законних підстав», – розповіли правоохоронці.

Чоловіків затримали та доставили до відділу за нібито спробу незаконного перетину державного кордону. Внаслідок застосування сили вони отримали тілесні ушкодження. Зокрема, в одного з них зафіксували забійну рану живота, струс головного мозку, синці та садна.

Майору оголосили підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів).

Санкція статі передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Причетність до інциденту інших військовослужбовців групи реагування перевіряють.