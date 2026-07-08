Послуги посадовця вартували 12,5 тис. доларів

Служба безпеки затримала заступника начальника одного з відділів прикордонної служби, який за 12,5 тис. доларів організовував трансфер ухилянтів до ЄС поза офіційними пунктами пропуску. Посадовцеві загрожує до 9 років тюрми.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у середу, 8 липня, майор забезпечував доставку ухилянтів зі Стрия до Мукачева та прокладав їм маршрут онлайн. Надалі шлях утікачів мав пролягати лісистою місцевістю Берегівщини до кордону.

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«Військовослужбовець за своєю посадою відповідав, у тому числі, за охорону державного кордону, мав запобігати будь-яким правопорушенням та своєчасно виявляти у своїх рядах корупцію. При цьому фігурант для “страховки” не брав гроші за оборудку особисто, а просив ухилянтів залишати їх у спеціальному сховку в його авто вночі», – розповіли в СБУ.

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Заступника начальника відділу ДПСУ затримали. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою людей з корисливих мотивів).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.