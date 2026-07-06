Під час судового засідання прикордонник заперечив свою вину

Виноградівський районний суд визнав інспектора прикордонної служби Олега Г. винним у хабарництві та переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 7 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 22 червня, у червні 2025 року старший сержант ДПСУ погодився переправити через кордон чотирьох ухилянтів, взявши з кожного по 500 доларів.

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Спільник прикордонника діяв під контролем правоохоронців і розрахувався з обвинуваченим міченими купюрами. Після одержання грошей Олега Г. затримали.

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Під час судового засідання прикордонник заперечив свою вину і пояснив, що навпаки збирав інформацію про охочих перетнути кордон, щоб повідомити керівництву, а гроші йому підкинули для провокації.

Суд заслухав покази свідків та ознайомився з протоколами негласних слідчих дій, зокрема аудіо- та відеозаписами, на яких зафіксовані розмови прикордонника про гроші та ухилянтів. В одній із них обвинувачений наполягав, щоб чоловіки були молодими й могли швидко бігати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Анатолій Надопта визнав інспектора прикордонної служби Олега Г. винним у хабарництві та переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на 3 роки та з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.