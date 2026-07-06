Закарпатець вносив чоловіків у систему «Шлях»

Іршавський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Дешка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначив йому два роки випробувального строку.

Вирок винесли 18 червня. Йдеться про сина перевізника, який, використовуючи електронні підписи батька, упродовж 2022–2025 років вносив у систему «Шлях» фіктивно працевлаштованих військовозобов’язаних чоловіків.

Після того як водіям приходило повідомлення про можливість перетину кордону на конкретну дату, вони виїжджали й більше не поверталися в Україну. Таким чином через різні пункти пропуску в ЄС виїхав 21 ухилянт. Залишені за кордоном автівки поверталися на Закарпаття під керуванням інших водіїв.

Під час судового засідання Василь Дешко визнав свою вину. Закарпатець пояснив, що батько дав йому доступ до своїх електронних ключів через похилий вік та невміння працювати на комп’ютерах. Водночас обвинувачений не розповідав батьку про свої махінації.

Суд також врахував, що Василь Дешко має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику з місця проживання та раніше не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Маріанна Пітерських визнала закарпатця винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на два роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.