У рекордний бограч додали 600 кг яловичини та свинини

У Теребовлянській громаді встановили світовий рекорд з приготування найбільшого об’єму бограча. Загалом приготували 3 тонни і 140 літрів цієї страви. Ініціатором встановлення рекорду став житель Теребовлянської громади, кухар Андрій Балабух. Про це повідомило «Суспільне.Тернопіль».

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Для страви використали понад 1,5 тонни різних продуктів. У рекордний бограч додали 600 кг яловичини та свинини, також 100 кг сала, 500 кг картоплі, 100 кг моркви, 160 кг цибулі та 100 кг червоного перцю.

У приготуванні бограчу взяли участь понад 20 людей. Робота тривала після обіду та всю ніч через великий обсяг інгредієнтів.

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Після офіційного висновку представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова вручила Андрієві Балабуху сертифікат про встановлення світового рекорду в категорії «Найбільший об’єм бограча».

Додамо, що попередній рекорд з приготування найбільшого бограча встановили на Закарпатті у 2015 році – тоді приготували 2 тонни і 850 літрів цієї страви.