Вишитий торт потрапив до Книги рекордів України

До Всесвітнього дня вишиванки на Буковині випекли і прикрасили торт у вигляді вишитої сорочки. Солодкий виріб мав вагу понад 200 кг і потрапив в Книгу рекордів України. На торт витратили 1200 яєць та сотню літрів варення. Над його створенням команда кондитерів працювала чотири доби, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Торт у вигляді вишитої сорочки презентували у Мигівському ліцеї. Над десертом працювала команда кондитерів з Мигового та Берегомета. Щоб випекти коржі, перемастити їх, зібрати докупи і оздобити солодку вишиванку знадобилося чотири доби.

За словами кондитерки Катерини Марчук, ідея створити такий торт виникла приблизно місяць тому. «Наша команда складалася з восьми людей. На торт використали близько 1200 яєць. Ми хотіли створити торт у вигляді вишитої сорочки, який присвятили усім воїнам, захисницям, які допомагають боронити нашу землю від навали загарбників», – розповіла кондитерка Катерина Марчук.

Рекорд про найбільший торт у вигляді вишитої сорочки зафіксували для Книги рекордів України. Це зробив староста села Мигове, Іван Шутак, за дорученням голови наглядової ради Олега Іваненка.

«Такого торта в нашому краї ще ніхто не випікав у вигляді української вишиваної сорочки і з допомогою українського буковинського орнаменту. Для нас це велика честь і велика гордість, адже наші майстри випекли такий торт і розмістили його для рекорду саме в нашому ліцеї», – розповіла директорка Мигівського опорного ліцею Олександра Клапійчук.

Загалом торт важив 200 кілограмів 700 грамів. Після презентації десерту та встановлення рекорду учні ліцею, вчителі та жителі громади купували його шматочки за донати для 93-го батальйону 107-ї бригади тероборони. Наразі вдалося зібрати понад 100 тис. гривень. Гроші передадуть військовим.