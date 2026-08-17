На Ясниському кар'єрі втопився відпочивальник

Під час купання на Ясниському кар’єрі на Львівщині втопився 28-річний військовослужбовець. Водолази почали рятувальну операцію.

Як розповіли ZAXID.NET у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, у ніч на понеділок, 17 серпня, близько 1:00 до рятувальників надійшло повідомлення про потопельника на Ясниському кар’єрі. Там під час купання потонув 28-річний військовослужбовець Назар К.

Вранці 17 серпня водолази почали пошуково-рятувальну операцію.

Зазначимо, колишній піщаний кар’єр у селі Ясниська поблизу Львова заборонений для купання через непередбачуваний рельєф дна та стрімкі глибини, але чимало відпочивальників ігнорують цю заборону. Глибина водойми сягає до 20 метрів.

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