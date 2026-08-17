Приховані поставки нафти допомагають стримувати світові ціни

Країни Перської затоки налагодили приховані поставки нафти через Ормузьку протоку, попри нестабільну ситуацію в регіоні. Це допомагає утримувати світові ціни на нафту на рівні 80-90 доларів за барель. Про це повідомило видання Bloomberg.

За словами співрозмовників видання, нафту провозять через Ормузьку протоку на танкерах з вимкненими транспондерами, після чого в Оманській затоці її перевантажують на інші танкери для подальшого транспортування. Такі перевезення тривають вже кілька місяців, але відстежити, скільки нафти перевозять ці «темні» судна, складно. Джерела зазначили, що фактичні обсяги поставок перевищують ринкові оцінки у 4 млн барелів на добу, однак не уточнили, наскільки саме.

До початку війни США й Ізраїлю проти Ірану через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти. Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявляв, що на початку серпня, попри блокаду, протокою щодня транспортували близько 9 млн барелів.

Водночас ситуація для нафтовидобувних компаній регіону залишається складною. За словами джерел видання, судна регулярно стикаються з ворожими діями навіть за наявності певного військового захисту.

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Державна нафтова компанія ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. заявила Bloomberg, що, попри неодноразові атаки на її судна, продовжує забезпечувати постачання енергоносіїв на світові ринки та виконувати зобов’язання перед клієнтами.

За даними моніторингу суден, зібраними Bloomberg, а також даними Kpler і Vortexa, окрім нафти з ОАЕ, через Ормузьку протоку перевозять також нафту з Іраку, Катару та Кувейту.

За даними супутника Sentinel 1, яким керує Європейська космічна агенція, так звана човникова торгівля чітко проявляється за межами Ормузької протоки біля узбережжя Оману. Наразі там перебуває близько 150 суден – від великих нафтових танкерів до вантажних кораблів. У січні їх було близько 40.