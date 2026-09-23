Візуалізація майбутнього простору для ветеранів

У Чернівцях оголосили тендер на будівництво ветеранського реабілітаційного центру. Його планують звести на ділянці площею 1 га, яка розташована між кардіо- та онкоцентрами. Вартість робіт становить понад 109 млн грн. Тендер оприлюднили в системі Prozorro.

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Йдеться про одноповерхове приміщення загальною площею 1463 м2. Тендерну закупівлю оголосив департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА. Пропозиції прийматимуть до 25 вересня. Відповідно до технічної документації, роботи мають завершити до кінця 2027 року.

Загалом, планують зробити:

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звести будівлю центру;

облаштувати спортзал;

облаштувати укриття;

облаштувати водопостачання та каналізацію;

облаштувати системи опалення, кондиціонування та вентиляції.

Ділянка, на якій зведуть ветеранський центр/«Суспільне.Чернівці»

З державного бюджету на чернівецький ветеранський простір мають виділити 60% від загальної вартості. Ще 40% мають виділити з місцевих бюджетів на умовах співфінансування. На державній цифровій системі Dream вартість реалізації проєкту становить понад 125 млн грн. З них 550 тис. грн – підготовка проєкту, ще майже 124,7 млн грн – його будівництво та оснащення.

Ветеранський простір має з'явитися на вулиці Героїв Майдану, 230. Це вільна територія між кардіоцентром та онкологічним центром. 30 квітня депутати Чернівецької обласної ради підтримали передачу цієї ділянки з комунальної у державну власність.

За даними «Суспільне.Чернівці», раніше за цю землю судилися Чернівецька міська та обласна ради. Територія була однією з 10 ділянок, через які Чернівецька міська рада звернулася до Господарського суду Києва. Місто вимагало скасувати державну реєстрацію права власності Чернівецької облради на ці землі.