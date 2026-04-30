У Чернівцях майже 1 га у центрі міста виділили для будівництва нового ветеранського простору. Під час сесії Чернівецької обласної ради у четвер, 30 квітня, депутати підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки комунальної власності на вулиці Героїв Майдану, 230, у державну власність в користування Чернівецької ОВА. На цій території мають побудувати ветеранський центр за 125 млн грн.



За рішення проголосували 39 депутатів, 4 не голосували. Про це стало відомо з онлайн-трансляції Чернівецької облради. У проєкті рішення, оприлюдненому на сайті облради, вказано, що раніше цією земельною ділянкою користувалося комунальне підприємство «Центр комунального майна». Площа території становить 0,9994 га. Цільове призначення ділянки – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.

Депутати ж передали цю землю для реалізації публічного інвестиційного проєкту «Створення ветеранських просторів». Після прийнятого облрадою рішення, голова ради має підписати акт приймання-передачі земельної ділянки, а представники Чернівецькій ОВА забезпечити проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку за державою.

За даними «Молодого буковинця» на пресконференції начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко 23 квітня розповів, що проєкт щодо будівництва першого в регіоні окремого ветеранського простору вже погодили із Міністерством ветеранів. Вартість робіт складе 125 млн грн. Його мають намір звести на вул. Героїв Майдану, 230. Фінансування буде за принципом 50 на 50. Половину грошей виділять із державного бюджету, решту витрат має покрити місцевий бюджет.

Додамо, що раніше Чернівецька міська рада судилася з обласною радою за цю земельну ділянку та ще дев’ять подібних. У позові міськрада просила Господарський суд Києва усунути Чернівецькій міськраді «перешкоди у користуванні та розпорядженні землею шляхом скасування за Чернівецькою облрадою державної реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна».

Однак перед голосуванням за проєкт рішення перший заступник голови облради Микола Гуйтор повідомив, що міська рада Чернівців подала заяву через електронний суд про відмову від позову за земельну ділянку за адресою вул. Героїв Майдану, 230.