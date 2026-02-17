У центрі Unbroken показали, як проводять екзопротезування пацієнтів
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 лютого
У вівторок, 14 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Новий напрям у медицині. У центрі Unbroken пацієнтам проводять екзопротезування.
- Справа Добробуту. Відбулося чергове засідання у справі земельної ділянки позаду Оперного театру.
- Загублені речі мають своє місце. Як у Львові працює бюро знахідок.
- Поєднали долі. У Львові ветеран, який втратив на війні обидві ноги, одружився зі своєю коханою.
