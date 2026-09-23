Зеленський заявив, що команди зустрінуться знову і спробують знайти рішення

У вівторок, 22 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася напружена зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським. Президент просив про додаткове фінансування, натомість представники Європейського Союзу заявили, що спочатку очікують від України прогресу в ухваленні обіцяних реформ. Про це 23 вересня повідомило видання Bloomberg.

За словами співрозмовника видання, українська сторона висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак взимку й обмежені можливості протиповітряної оборони. Українську сторону також обурило рішення Євросоюзу зняти санкції з двох російських олігархів.

Україна звернулася до союзників із проханням допомогти закрити бюджетний дефіцит приблизно на 30 млрд доларів і швидше надати 90 млрд євро європейського кредиту.

Представники ЄС повідомили Україні, що перед наданням додаткового фінансування вони хочуть побачити прогрес в ухваленні нового законодавства, спрямованого на боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення до законодавства ЄС.

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ЄС також запропонував Канаді, Норвегії та Японії долучитися до фінансування України. Зеленський заявив, що команди зустрінуться через 7–10 днів і спробують знайти рішення.

Нагадаємо, Верховна Рада пішла на велику перерву пленарних засідань з 17 вересня до 13 жовтня. Схожа, майже місячна пауза, була у серпні.

Центр протидії корупції нагадує, що серед необхідних реформ, які вимагає ЄС, – перезавантаження ДБР, впровадження конкурсної процедури призначення генпрокурора, проведення незалежних судових експертиз у справах НАБУ і САП, розширення підслідності НАБУ на всі топпосади тощо.