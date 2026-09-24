За словами депутата фракції «Європейська солідарність» Богдана Шустера, йдеться про події річної давності

Депутатам Львівської райради напередодні голосування за питання розширення меж села Сокільники пропонували автомобілі, які депутати згодом мали б передати Силам оборони України. Про це ZAXID.NET розповів депутат фракції «Європейська солідарність» Богдан Шустер.

За словами Богдана Шустера, йдеться про події річної давності. Тоді восени 2025 року розширення меж Сокільників знову планували винести на порядок денний сесії райради. На прохання розповісти детальніше про події того часу Богдан Шустер спершу заявив, що погано їх пам’ятає. Згодом підтвердив, що депутатам пропонували кілька авто.

«Детально не пам'ятаю, бо це було ще, напевно, рік тому, коли це перший або другий раз обговорювалося. Йшла мова, що будуть готові передати автомобілі для військових. А кількість, марки і кому – це не було ні озвучено, ні представлено. У нас є депутати, які воюють. Йшла мова про те, що їм подарують ці автомобілі. А кількість, марки...Ну, принаймні мені невідомо було, можливо, хтось більше знає», – розповів Богдан Шустер.

Ймовірно, йдеться про події 30 вересня 2025 року, коли мало відбутися пленарне засідання сесії Львівської районної ради. У порядку денному було включене питання щодо розширення меж села Сокільники, проте цю ініціативу виключили з обговорення. Тоді голова райради Андрій Сулим пояснив це відпусткою депутатів та перервою у пленарних засіданнях. Водночас депутат заперечив, що таким чином підкупляли депутатів, оскільки авто пропонували саме для ЗСУ.

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Однак депутат не зміг згадати, хто саме озвучував пропозиції передати автомобілі.

«Та це в кулуарах озвучувалось, що будуть готові дати. А хто це... Хто це конкретно говорив, я навіть... Я не сильно знайомий з представниками забудовника. Це було просто озвучено в кулуарах, що будуть готові подарувати автомобілі», – сказав депутат.

На запитання про те, чи не вбачає він у таких пропозиціях напередодні важливих голосувань ради підкуп депутатів, Богдан Шустер відповів запереченням.

«Ну це ж не індивідуально кожному щось обіцяно, а на Збройні Сили автомобілі. Я в тому не вбачаю якогось пілкупу. По-перше, це розмови були, там немає й не було конкретики. Я точно не вважаю, що допомога війську – це підкуп. Це ж не йде мова, що вподобання якогось окремого депутата чи фракції чи групи. Чітко було озвучено, що будуть готові передати, подарувати на військо автомобілі. Вони могли й без нас це зробити, якби їхнє бажання було це подарувати», – додав депутат.

Опитані ZAXID.NET депутати інших фракцій, зокрема «Голосу», ВО «Свободи» і «Самопомочі» заперечили, що з ними проводили подібні зустрічі, зазначивши, що нічого не знають і не чули про зустріч фракції «Європейської солідарності» із представниками забудовників.

Зрештою, автомобілі депутати так і не отримали, оскільки питання Сокільників депутати упродовж майже двох років так і не змогли розглянути. До слова, наступного тижня у вівторок, 29 вересня, відбудеться засідання сесії Львівської районної ради. Формально питання розширення меж Сокільників до порядку денного не внесли, але за словами як голови Львівської ради Андрія Сулими, так і голів інших фракцій, сценарій розглянути скандальне питання «з голосу» більш ніж реальний. Поки депутати не озвучують свою позицію щодо можливого голосування на майбутній сесії та не прогнозують, чи райрада набере необхідну кількість голосів за розширення Сокільників.

Хто стоїть за забудовою Сокільників?

Вперше про плани Сокільницької сільради розширити межі села та змінити генплан стало відомо ще наприкінці 2024 року. Це означає масштабне розширення села на 158 га, а разом з тим житлову забудову впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та збільшення населення до 50-60 тис., що, в свою чергу, може призвести до інфраструктурного колапсу.

Як писав ZAXID.NET, у Сокільниках членкиня партії «Варта» Юлія Городечна та її компанія «Сокіл-Л», співвласники якої дотичні до франківської будівельної компанії blago, скуповують землі в Сокільниках. У 2025 році Юлії Городечній та її компанії належало близько 20 га землі. За останніми даними з реєстрів, навесні Юлія Городечна придбала ще низку ділянок загальною площею понад 8,7 га, а найбільший масив – 52,5 га – оформлений на ТзОВ «Сокіл-Л». Більше читайте у матеріалі: «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».