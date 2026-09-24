Рівненський окружний адміністративний суд розглянув позов місцевої мешканки Валентини Федорчук, яка оскаржувала податкові нарахування з доходу, отриманого через платформу OnlyFans. У 2023 році жінка заробила на створенні контенту понад 4,2 млн грн, однак не задекларувала цю суму та не сплатила податки.

Як йдеться у рішенні суду від 18 вересня, Державна податкова служба отримала інформацію від компетентного органу Великої Британії в межах міжнародного обміну податковими даними. У документах було зазначено, що у 2023 році Валентина Федорчук отримала від британської компанії Fenix International Ltd, яка є власником OnlyFans, 111 711 доларів доходу за створення контенту. Згідно з актуальним на той час курсом валют, це понад 4,2 млн грн.

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Жінка не погодилася з висновками податкової та звернулася до суду. Вона зазначила, що сама інформація про транзакції не підтверджує фактичного отримання нею доходу в такому розмірі.

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Зокрема, позивачка наголошувала, що матеріали перевірки не містять банківських виписок, платіжних чи інших документів, які підтверджували б зарахування грошей на її рахунок, дату їх отримання та суму доходу, що підлягає оподаткуванню.

Також Валентина Федорчук заявила, що податкова не довела створення нею облікового запису на OnlyFans, укладення договору з компанією-власником платформи та фактичного отримання грошей. На її думку, податкова фактично прирівняла інформацію про транзакції до отримання прибутку.

Суддя Олег Гресько відмовив Валентині Федорчук у задоволенні позову, тож вона й надалі зобовʼязана сплатити податки з 4,2 млн грн доходу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.