Наслідки атаки на виробництво Duckachi

У четвер, 24 вересня, під час атаки на Київ російські окупанти вдарили по виробництву відомого ювелірного підприємства Dukachi. Внаслідок удару виробництво бренду повністю знищене, повідомили у пресслужбі Dukachi.

На відео, яке поширили у пресслужбі компанії, видно будівлю, повністю зруйновану внаслідок російської атаки. На місці влучання виникла пожежа.

За даними компанії, у виробництво влучила російська ракета.

«Люди цілі, це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень», – повідомили на сторінці Dukachi.

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Водночас у пресслужбі бренду зазначили, що магазини в Києві, Львові та Одесі продовжать працювати.

Зазначимо, ювелірний бренд Dukachi заснували у 2018 році сестри Анна та Єлизавета Книженки. Компанія виготовляє прикраси преміумкласу в етностилі. Одним з відомих виробів бренду стали золоті підвіски у вигляді ляльок-мотанок.

Доповнено о 14:11. У пресслужбі Dukachi повідомили ZAXID.NET, що після атаки на виробництво компанія запустила продаж плетеного шарму, всі кошти з продажу якого підуть на відновлення виробництва. Ознайомитися з прикрасами можна за посиланням.

На момент публікації у пресслужбі компанії не уточнили обсяги збитків та скільки саме планують зібрати грошей на відновлення виробництва.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня росіяни масовано атакували Київ балістичними ракетами. Атака відбулася у три хвилі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше восьмеро зазнали поранень. Через обстріл є руйнування у чотирьох районах міста, зайнялися пожежі.